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بولندا تتعادل مع إنجلترا في لقاء مثير

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بولندا تتعادل مع إنجلترا في لقاء مثير بولندا تتعادل مع إنجلترا في لقاء مثير

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تعادل منتخب بولندا مع منافسه الإنجليزي بنتيجة 1-1 في إطار مباريات دور المجموعات من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى 2022.

وسيطر الضيوف على معظم أوقات اللقاء وقاموا بتنظيم العديد من الهجمات على المرمى، ما أسفر عن هدف في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب هاري كين، وخطف أصحاب الأرض التعادل في وقت قاتل وبالتحديد عند الدقيقة 90+2 بهدف اللاعب داميان شيمانسكي.

وبهذا التعادل يواصل منتخب إنجلترا تصدره لجدول ترتيب المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 برصيد 16 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ألبانيا صاحبة الوصافة بـ12، فيما تتواجد بولندا عند المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

المصرى اليوم

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