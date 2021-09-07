أخبار عاجلة

قبل ساعات من المواجهة المرتقبه.. مدرب تراكتور "فيروز": النصر خصم قوي -
"ابن مبارك" يناقش انتهاكات الحوثيين مع المفوض السامي لحقوق الإنسان -
القطاع الغربي بالمياه الوطنية وزع 300 مليون م3 من يونيو حتى أغسطس -
"الفضلي" يدشّن الهوية البصرية الجديدة لبرنامج الحدّ من الهدر في الغذاء -
مفتي المملكة يستقبل وفداً من منسوبي "الشؤون الدينية للقوات المسلحة" -
شمال سيناء تستعد للعام الدراسي الجديد بصيانة المدارس -
مسيرات غضب في فلسطين لدعم الأسير زكريا الزبيدي -
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب «ملاكي» بطريق الإسكندرية الصحراوي -
مايا مرسي تشارك بفاعليات مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 -
محافظ الفيوم يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الصحة العالمية»: سنراقب الوضع الوبائي في بعد عودة الطلاب للمدارس ()

Print
«الصحة العالمية»: سنراقب الوضع الوبائي في مصر بعد عودة الطلاب للمدارس (فيديو) «الصحة العالمية»: سنراقب الوضع الوبائي في بعد عودة الطلاب للمدارس ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية، مجموعة من النصائح قبل عودة الطلاب إلى المدارس المقرر لها في أكتوبر المقبل.

وأضاف «هيوتن»، خلال برنامج «مساء دي إم سي» على فضائية «دي إم سي» الثلاثاء: «فيما يخص عودة المدارس أنا أنصح أولياء الأمور أن يستمعوا إلى توصيات وزارة الصحة».

وتابع: «نحن نتعاون مع هذا الأمر والعدوى ستزداد في المدارس، وسنراقب ما سيحدث عندما يعود الطلاب إلى المدارس فيما يخص الوضع الوبائي وسلوكيات المواطنين خطوة بخطوة».

وفيما يتعلق بإمكانية تلقيح الطلاب، قال هيوتن: «نؤمن أن هناك نقص في اللقاح، ولذلك فالأولوية في إعطائه ستكون لأصحاب الأمراض المزمنة، ونرى ضرورة الالتزام بجرعتين فقط من اللقاح بسبب قلة عددها في مقابل زيادة عدد المستهدفين بالتطعيم بها».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هالة السعيد: مصر من أوائل الدول التي أصدرت توثيق لحالة التنمية البشرية

هالة السعيد: مصر من أوائل الدول التي أصدرت توثيق لحالة التنمية البشرية

السيسي: لا يوجد بمصر معسكرات للاجئين.. ولدينا أكثر من 5 ملايين ضيوف عايشين وسطنا»

السيسي: لا يوجد بمصر معسكرات للاجئين.. ولدينا أكثر من 5 ملايين ضيوف عايشين وسطنا»

«التجمع» يحتفل برأس السنة المصرية

«التجمع» يحتفل برأس السنة المصرية

وزيرا السياحة والآثار والثقافة يبحثان وضع استراتيجية للترويج السياحي والثقافي لمصر

وزيرا السياحة والآثار والثقافة يبحثان وضع استراتيجية للترويج السياحي والثقافي لمصر