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وجه إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية، مجموعة من النصائح قبل عودة الطلاب إلى المدارس المقرر لها في أكتوبر المقبل.

وأضاف «هيوتن»، خلال برنامج «مساء دي إم سي» على فضائية «دي إم سي» الثلاثاء: «فيما يخص عودة المدارس أنا أنصح أولياء الأمور أن يستمعوا إلى توصيات وزارة الصحة».

وتابع: «نحن نتعاون مع هذا الأمر والعدوى ستزداد في المدارس، وسنراقب ما سيحدث عندما يعود الطلاب إلى المدارس فيما يخص الوضع الوبائي وسلوكيات المواطنين خطوة بخطوة».

وفيما يتعلق بإمكانية تلقيح الطلاب، قال هيوتن: «نؤمن أن هناك نقص في اللقاح، ولذلك فالأولوية في إعطائه ستكون لأصحاب الأمراض المزمنة، ونرى ضرورة الالتزام بجرعتين فقط من اللقاح بسبب قلة عددها في مقابل زيادة عدد المستهدفين بالتطعيم بها».