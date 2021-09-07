بسبب كيس قمامة.. تفاصيل ضرب وسحل سيدة في بسيون بالغربية

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كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، يتضمن مشاجرة بدائرة مركز بسيون بالغربية، تحت عنوان «ضرب وسحل سيدة بسيون وإنقاذها من الموت».

بالفحص تم تحديد طرفي المشاجرة، وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهما على الآخر بالضرب بـ«عصي خشبية» نتج عنها إصابة 3 سيدات من الطرفين، وذلك على إثر خلافات جيرة بينهم، لقيام سيدة بإلقاء القمامة بجوار سكن الطرف الآخر، ما أثار حفيظتهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.