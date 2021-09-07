تلاعبا بالنتائج.. إحالة استاذ جامعي ومدرس مساعد بجامعة بني سويف للنيابة العامة

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أحالت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، تقرير التحقيق مع أستاذ جامعي ومدرس مساعد بكلية السياسية والاقتصاد إلى النيابة العامة، بعد انتهاء اللجنة المشكلة بمعرفة رئيس الجامعة من أعمالها للتحقيق في التلاعب بنتائج الطلاب بالكلية.

كان رئيس جامعة بني سويف، قد أمر بتشكيل لجنة لفحص نتائج امتحانات طلاب كلية السياسة والاقتصاد بالجامعة، وكذلك مراجعة جميع النتائج داخل كنترول الكلية، لبيان حقيقة عن وجود أخطاء وتلاعب في النتائج تضر بالطلاب.

وانتهت اللجنة إلى وجود أخطاء في نتائج الطلاب وشبهة تلاعب بها داخل الكنترول، وعليه تم تشكيل لجنة أخرى وتكليف رئيس الكنترول بتصحيح الأوضاع الخاطئة.

وقال رئيس جامعة بني سويف: «علمت أن هناك شائعات بوجود أخطاء في نتائج طلاب كلية السياسة والاقتصاد، وردد البعض أن هناك تلاعب بالنتائج، وعلى الفور وجهت بفحص ومراجعة كل نتائج الطلاب داخل الكنترول لاستبيان الحقيقة إذا ما كان هناك أخطاء بالفعل أو عكس ذلك».

وأشار إلى أن الجامعة لم ولن تتستر على أي خطأ ولن تتردد نحو محاسبة المخطئ، لأن الجامعة اتخذت منهجًا منذ البداية بالشفافية ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصر أو المخطئ، مطمئنًا الطلاب: «كل صاحب حق أخذه، وكل مخطئ يحاسب الأن»