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شدد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، على أهمية حصول العاملين في قطاع التعليم سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي على لقاح كورونا.

وأشار عبدالفتاح، خلال برنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى أن نجاة المجتمع ككل من جائحة كورونا بأمرين، هما الحصول على التطعيم حيث إن استحداث أكثر من لقاح لوباء خلال عام يعد نعمة وهبة كبيرة من الله، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد عبدالفتاح أن مصر لا تتأخر في حماية شعبها، مستدلًا بحرص الدولة على المشاركة في الأبحاث العلمية المتعلقة بكورونا، وحجز كميات كبيرة من اللقاحات، والتوجه للتصنيع المحلي، منوها بأنه إذا قررت منظمة الصحة العالمية خفض الفئة العمرية للحاصلين على اللقاح فإن مصر ستكون من أوليات الدول التي ستطبق ذلك.