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ليلى طاهر: لن أتراجع عن قرار الاعتزال احتراما لتاريخي وجمهوري

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ليلى طاهر: لن أتراجع عن قرار الاعتزال احتراما لتاريخي وجمهوري ليلى طاهر: لن أتراجع عن قرار الاعتزال احتراما لتاريخي وجمهوري

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أكدت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، استبعادها العودة في قرار الاعتزال عن الفن بعد ابتعادها عن المشاركات خلال السنوات السبع الماضية.

وقالت الفنانة ليلى طاهر، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس»، قائلة: «لن اتراجع عن قرار الاعتزال واتفرغ لحياتي العائلية وقرار الاعتزال اعتقد لا يكون فيه رجعة ومينفعش ارجع بعدها، ودلوقتي أنا متفرغة لحياتي العائلية وقربت من عائلتي وأصدقائي».

وأشارت أنه يعرض عليها أعمال فنية ولكنها لا تناسبها، قائلة: «الأعمال اللي بتعرض عليا لا تنسابني وقلت يكفي ما عملته من تاريخ ومفيش داعي إني أعمل أي حاجة لمجرد التواجد».

وأوضحت الفنانة ليلى طاهر، أن سبب اعتزالها هو أنها تحترم نفسها وجمهورها ولا تعمل لمجرد الحصول على المال، مؤكدة أنها مستمتعة بحياتها الآن.

واختتمت حديثها بالقول: «اكتفيت بما قدمت في تاريخى واحترم جمهورى ويكفى ما قدمته».

المصرى اليوم

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