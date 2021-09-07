أخبار عاجلة

قبل ساعات من المواجهة المرتقبه.. مدرب تراكتور "فيروز": النصر خصم قوي -
"ابن مبارك" يناقش انتهاكات الحوثيين مع المفوض السامي لحقوق الإنسان -
القطاع الغربي بالمياه الوطنية وزع 300 مليون م3 من يونيو حتى أغسطس -
"الفضلي" يدشّن الهوية البصرية الجديدة لبرنامج الحدّ من الهدر في الغذاء -
مفتي المملكة يستقبل وفداً من منسوبي "الشؤون الدينية للقوات المسلحة" -
شمال سيناء تستعد للعام الدراسي الجديد بصيانة المدارس -
مسيرات غضب في فلسطين لدعم الأسير زكريا الزبيدي -
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب «ملاكي» بطريق الإسكندرية الصحراوي -
مايا مرسي تشارك بفاعليات مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 -
محافظ الفيوم يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

سميرة سعيد ضيفة أبلة فاهيتا في «لايڤ من الدوبلكس»

Print
سميرة سعيد ضيفة أبلة فاهيتا في «لايڤ من الدوبلكس» سميرة سعيد ضيفة أبلة فاهيتا في «لايڤ من الدوبلكس»

لاقتراحات اماكن الخروج

في أولى حلقات الموسم الجديد، تحل المطربة سميرة سعيد ضيفة على برنامج «لايڤ من الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON.

تقدم «سميرة» خلال الحلقة عددا من أغنياتها الشهيرة، فضلًا عن استعراض مواهبها المخلتفة وذكرياتها الفنية. كما تجيب عن أسئلة فاهيتا حول حياتها الشخصية وعلاقتها بأسرتها وزملائها في الوسط الفني. وتشهد الحلقة العديد من الألعاب الطريفة التي تشارك فيها الفنانة داخل استوديو «لايڤ من الدوبلكس».

في نفس الحلقة، يحل الدكتور «ماجد الشيخ» استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، ضيفًا على البرنامج، ليجيب عن عدد من الأسئلة الشائعة ويقدم نصائح طبية مهمة للجمهور.

يبث برنامج «لايڤ من الدوبلكس» في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«حماس»: الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمنًا غاليًا جراء جرائمه تجاه الأسرى

«حماس»: الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمنًا غاليًا جراء جرائمه تجاه الأسرى

«أعطاه منديلًا».. وزير لبناني سابق ينهار بالبكاء وزميله يتفاعل معه (تعرف على السبب)

«أعطاه منديلًا».. وزير لبناني سابق ينهار بالبكاء وزميله يتفاعل معه (تعرف على السبب)

الرئيس الروسي: الأسد يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضة

الرئيس الروسي: الأسد يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضة

هالة السعيد: مصر من أوائل الدول التي أصدرت توثيق لحالة التنمية البشرية

هالة السعيد: مصر من أوائل الدول التي أصدرت توثيق لحالة التنمية البشرية