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الرباعة فاطمة عمر: أصبت بـ كورونا مرتين قبل البطولة ولدي مشاكل في الفقرات العنقية

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الرباعة فاطمة عمر: أصبت بـ كورونا مرتين قبل البطولة ولدي مشاكل في الفقرات العنقية الرباعة فاطمة عمر: أصبت بـ كورونا مرتين قبل البطولة ولدي مشاكل في الفقرات العنقية

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قالت الرباعة البارالمبية فاطمة عمر، الفائزة بالميدالية الفضية في منافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، إن البطولة الأخيرة التي عقدت في طوكيو جاءت بعد أحداث كثيرة مر بها الفريق وبالتالي كان لها مذاق خاص.

تابعت «عمر» في لقاء إلى برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: أنه من بين التحديات، الإغلاق الذي حدث بسبب كورونا والتوقفات الكثيرة التي شهدتها الألعاب والفريق، كما أنها أصيبت مرتين بالفيروس في فترة قريبة قبيل عقد دورة الألعاب البارالمبية ما أثر عليها كثيرًا«.

أضافت: «الحمد لله فضل من ربنا، أنا كنت طالعة أصلًا أنافس على البرونزية مش الفضية بسبب إصابة أيضًا تعرضت لها بسبب الفقرات العنقية لدرجة أنني تلقيت حقنًا قبيل سفري بأسبوعين وهذا أدى إلى تراجع أرقامي المحققة ولم تكن تؤهلني سوى للمنافسة على الميدالية البرونزية».

واصلت: «عندما ذهبت إلى هناك ربنا قدرني بالتعاون مع الجهاز الفني بتحقيق هذه النتيجة عبر المنافسة على أوزان 120 كجم».

«كلمة أخيرة» يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

المصرى اليوم

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