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أمل حجازي ترد على منتقديها بعد منشور «نجاسة الكلب» : «الغوا متابعتي»

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أمل حجازي ترد على منتقديها بعد منشور «نجاسة الكلب» : «الغوا متابعتي» أمل حجازي ترد على منتقديها بعد منشور «نجاسة الكلب» : «الغوا متابعتي»

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ردت المطربة أمل حجازي، على منتقديها بعد الهجوم الكبير، الذي تعرضت لها من قبل متابعيها، بسبب منشور لها أوضحت إلى أن الكلاب ليست «نجسة»، إذ استشهدت بحديث نبوي شريف يثبت رأيها في تربية الكلاب، الأمر الذي استفز الجمهور.

وكتبت «حجازي»، منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قالت فيه: «أنا إنسانة أؤمن بالقرآن الكريم ولا أتبع أي حديث لا يتوافق مع الأساس الذي هو القرآن، ولا مانع لدي في الأحاديث التي تقرب الناس من الدين ولا تنّفرهم منه بشرط ألا تخالف القرآن الذي هو نور حياتي».

وتابعت: «أقرأ وأتدبر وأغوص وأسمع وأفسر.. وهذه هي متعة حياتي لماذا تتابعونني إن كنت لا أناسب تفكيركم ومعتقداتكم الموضوع سهل جدًّا دوسوا على الانفولو وينتهي الموضوع.. لا تغضبوا أنفسكم!! أريد في صفحتي من هو مثلي لنتدبر القرآن سويًا ولنبحث سويًا.. لا أريد كمية ناس بل أريد النوعية، أريد أولي العقول المتفتحة وأولي الألباب فقط، وغير مرحب بالصم بكم عمي».

المصرى اليوم

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