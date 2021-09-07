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«الصحة»: ستُصدر لقاح كورونا في 2022

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«الصحة»: مصر ستُصدر لقاح كورونا في 2022 «الصحة»: ستُصدر لقاح كورونا في 2022

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة بوزارة الصحة، إن كل دول العالم بدأت تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على لقاح كورونا يساهم في السيطرة على الجائحة.

وأشار حسني، خلال برنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، إلى أن متوفر بها 5 أنواع من لقاحات كورونا وجميعها متوفر بها عنصرا الفعالية والأمان، لافتًا إلى أن الحاصل على اللقاح يمكن أن يصاب بكورونا ولكن إن حدثت الإصابة فإن نسبة دخول المستشفى والوفاة تكاد تكون منعدمة.

وأوضح أن علاج مصابي كورونا من خلال بروتوكولات العلاج المنتشرة على «السوشيال ميديا» كارثة، حيث لا بد من استشارة طبيب لتقييم الحالة أولًا، متوقعًا أن مصر ستكون من الدول المصدرة للقاح كورونا بمطلع 2022.

المصرى اليوم

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