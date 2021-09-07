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«الصحة العالمية» للمصريين: احذروا من متحور «دلتا» ولا تقلقوا من «مو»

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«الصحة العالمية» للمصريين: احذروا من متحور «دلتا» ولا تقلقوا من «مو» «الصحة العالمية» للمصريين: احذروا من متحور «دلتا» ولا تقلقوا من «مو»

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حذرت منظمة الصحة العالمية المصريين من متحور «دلتا» لفيروس كورونا، مضيفة: «لا بد من القلق من هذه الطفرة لأنها قادرة على الانتشار بشكل كبير».

وقال إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية بالمنظمة، في تصريح لقناة «DMC»، إن التقارير التي كتبت عن طفرة (مو) المتحورة للفيروس تفيد بأنه مقاوم للقاحات، ولكنه مازال في عدة بلدان قليلة في أمريكا الجنوبية.

وأضاف أنه يجب ألا يقلق الناس في بشأن هذه الطفرة المتحورة، ولكن لابد من القلق من طفرة «دلتا» لأنها قادرة على الانتشار بشكل كبير ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أعداد الإصابات.

وتابع: «ما يهمنا في فهم عملية اللقاح، هو أنه سيتم متابعة مدى تحصين متلقي اللقاح ضد الفيروس، وأعتقد أن لدينا نتيجة الآن ثابتة وهي أن طفرة (مو) موجودة بنسبة قليلة ويجب ألا يقلق الناس بشأنها».

وقال: «يجب أن تكون الناس حذرة في مصر، والعودة للتدابير الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات وفتح النوافذ والحفاظ على التباعد الاجتماعي، واللقاحات الخاصة بكورونا ليست فعالة ضد العدوى بطفرة دلتا، ولكنها فعالة ضد المضاعفات التي قد يتسبب فيها الفيروس».

وأردف: «على المصريين الاستماع إلى إدارة الصحة، ونحن نتعاون مع وزارة الصحة بشأن عودة المدارس، ونحن نعلم أن العدوى ستزيد مع دخول المدارس، لذلك نحن نراقب ونترقب الوضع خطوة بخطوة».

المصرى اليوم

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