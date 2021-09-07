مختار مختار يكشف أسباب رحيله عن غزل المحلة وحقيقة تدريب المصري

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كشف مختار مختار، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن أسباب تقدمه باستقالته من منصبه.

كان مختار مختار، تقدم باستقالته من تدريب غزل المحلة، بعد أسبوعين من توليه تدريب الفريق خلفًا لخالد عيد، الذي تمت إقالته عقب نهاية مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مختار مختار، في تصريحات تلفزيونية: «عندما توليت تدريب فريق غزل المحلة، طلبت من الإدارة التعاقد مع صفقات قوية، لتساعدنا على الظهور بمستوى مميز، خاصة أن الفريق أنهى الموسم الماضي بشكل سيئ».

وأضاف: «لم يتم تنفيذ طلباتي بالتعاقد مع صفقات قوية، لتساعدني على النجاح مع زعيم الفلاحين وظهور الفريق بمستوى جيد، لذلك تقدمت باستقالتي».

وتابع: «الجهاز الفني السابق بقيادة خالد عيد، هو صاحب قرار رحيل 17 لاعبًا، وفقًا للتقرير الفني».

وعن حقيقة توليه تدريب فريق المصري البورسعيدي، قال: «لم أتلق أي عروض من النادي المصري لتولي تدريبه»، مؤكدًا: «كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، مستحيل أرحل من المحلة من أجل تدريب المصري، أنا أحترم تعاقداتي».