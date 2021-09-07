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ضبط أردني حاول تهريب حشيش الى

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ضبط أردني حاول تهريب حشيش الى السعودية ضبط أردني حاول تهريب حشيش الى

جى بي سي نيوز  :- أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في ، محمد النجيدي، عن إحباط محاولة تهريب 233 كيلوغراما من الحشيش في المنطقة الشرقية.

وأوضح في بيان أنه "في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تم - بفضل الله - إحباط محاولة تهريب 233 كيلوغراما من الحشيش المخدر عبر الساحل الشرقي للمملكة".

وأضاف أن العملية "تمت بالتنسيق مع حرس الحدود وفق خطة أمنية محكمة، وتم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها وعددهم 7 متهمين، منهم 3 يمنيين وسوريان ومصري وأردني".

وأشار النجيدي إلى أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، مؤكدا أن "رجال مكافحة المخدرات سيتصدون لكل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات المملكة التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها".

المصدر: "واس"

جي بي سي نيوز

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