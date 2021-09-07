أخبار عاجلة

قبل ساعات من المواجهة المرتقبه.. مدرب تراكتور "فيروز": النصر خصم قوي -
"ابن مبارك" يناقش انتهاكات الحوثيين مع المفوض السامي لحقوق الإنسان -
القطاع الغربي بالمياه الوطنية وزع 300 مليون م3 من يونيو حتى أغسطس -
"الفضلي" يدشّن الهوية البصرية الجديدة لبرنامج الحدّ من الهدر في الغذاء -
مفتي المملكة يستقبل وفداً من منسوبي "الشؤون الدينية للقوات المسلحة" -
شمال سيناء تستعد للعام الدراسي الجديد بصيانة المدارس -
مسيرات غضب في فلسطين لدعم الأسير زكريا الزبيدي -
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب «ملاكي» بطريق الإسكندرية الصحراوي -
مايا مرسي تشارك بفاعليات مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 -
محافظ الفيوم يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأحمدي" يقدّم للرئيس الصربي أوراق اعتماده "سفيرًا غير مقيم"

Print
"الأحمدي" يقدّم للرئيس الصربي أوراق اعتماده "سفيرًا غير مقيم" "الأحمدي" يقدّم للرئيس الصربي أوراق اعتماده "سفيرًا غير مقيم"
نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك، أسامة بن داخل الأحمدي، أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية صربيا، للرئيس ألكسندر فوتشيتش.

ونقل السفير الأحمدي لرئيس جمهورية صربيا خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

فيما حمّله الرئيس الصربي تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، معبّرًا عن تقديره للمملكة حكومةً وشعبًا، وتطلع بلاده إلى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قبل ساعات من المواجهة المرتقبه.. مدرب تراكتور "فيروز": النصر خصم قوي

قبل ساعات من المواجهة المرتقبه.. مدرب تراكتور "فيروز": النصر خصم قوي

"ابن مبارك" يناقش انتهاكات الحوثيين مع المفوض السامي لحقوق الإنسان

"ابن مبارك" يناقش انتهاكات الحوثيين مع المفوض السامي لحقوق الإنسان

القطاع الغربي بالمياه الوطنية وزع 300 مليون م3 من يونيو حتى أغسطس

القطاع الغربي بالمياه الوطنية وزع 300 مليون م3 من يونيو حتى أغسطس

"الفضلي" يدشّن الهوية البصرية الجديدة لبرنامج الحدّ من الهدر في الغذاء

"الفضلي" يدشّن الهوية البصرية الجديدة لبرنامج الحدّ من الهدر في الغذاء