محافظ كفر الشيخ يعلن دعم إدارة المخلفات بـ 3 سيارات مرسيدس

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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن وزارة البيئة دعمت الإدارة العامة للمخلفات بالمحافظة، بـ 3 سيارات مرسيدس موديل 2021، لدعم منظومة المخلفات بالإدارة العامة للنظافة والتجميل، لرفع التراكمات من مراكز ومدن المحافظة إلى المقالب العومية، بتكلفة 6 ملايين جنيه، بالتعاون مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المحافظات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل في منظومة المخلفات الصلبة، للمساهمة في عمليات الجمع والنقل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل، الإستشارى التنفيذى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وخالد صلاح، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومصطفى عبدالله مصطفى، مندوباً عن الهيئة العربية للتصنيع، والمهندسة صفاء عبدالرحمن، وصفوت سليمان، استشارى إدارة المخلفات الصلبة، والمهندس محمود زهران، رئيس منظومة النظافة.

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بوضع خطة مناسبة للتشغيل السليم والإستغلال الأمثل لهذه السيارات.