أخبار عاجلة

قبل ساعات من المواجهة المرتقبه.. مدرب تراكتور "فيروز": النصر خصم قوي -
"ابن مبارك" يناقش انتهاكات الحوثيين مع المفوض السامي لحقوق الإنسان -
القطاع الغربي بالمياه الوطنية وزع 300 مليون م3 من يونيو حتى أغسطس -
"الفضلي" يدشّن الهوية البصرية الجديدة لبرنامج الحدّ من الهدر في الغذاء -
مفتي المملكة يستقبل وفداً من منسوبي "الشؤون الدينية للقوات المسلحة" -
شمال سيناء تستعد للعام الدراسي الجديد بصيانة المدارس -
مسيرات غضب في فلسطين لدعم الأسير زكريا الزبيدي -
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب «ملاكي» بطريق الإسكندرية الصحراوي -
مايا مرسي تشارك بفاعليات مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 -
محافظ الفيوم يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس لجنة «كورونا»: توافر 5 أنواع من لقاحات الفيروس في

Print
رئيس لجنة «كورونا»: توافر 5 أنواع من لقاحات الفيروس في مصر رئيس لجنة «كورونا»: توافر 5 أنواع من لقاحات الفيروس في

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس لجنة مكافحة كورونا، إن من حصل على لقاح كورونا، قد يصاب بالفيروس لكنه لن يصاب بالأعراض بشكل كامل.

وناشد حسني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» على قناة النهار، المواطنين ضرورة الحصول على لقاح كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية نظرا لاقتراب بدء الموجة الرابعة.

وأكد أنه يتوفر في 5 أنواع من لقاحات ، مشددًا على أن جميعها يتوفر فيها شروط الفعالية والأمان.

وشدد رئيس لجنة مكافحة كورونا، على ضرورة تلقى علاج أعراض الفيروس من قبل إشراف طبى متخصص، لافتًا إلى أن من 50% لـ60% تلقوا علاجا لأعراض كورونا من على «السوشيال ميديا» وأدت إلى أمراض خطيرة ومنهم من تلقوا أدوية سيولة وأدت إلى أمراض تسببت في الوفاة.

وتابع: «يتم تصنيف درجة الإصابة بفيروس كورونا بعدة طرق منها التحاليل والأشعات ونسبة تشبع الأكسجين بالدم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مايا مرسي تشارك بفاعليات مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021

مايا مرسي تشارك بفاعليات مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021

مساعد رئيس الوفد: تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة 2021 شهادة دولية على نجاح مصر

مساعد رئيس الوفد: تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة 2021 شهادة دولية على نجاح مصر

«حقوق إنسان النواب»:مصر حققت طفرة كبيرة فى الملف الحقوقي خلال السنوات الأخيرة

«حقوق إنسان النواب»:مصر حققت طفرة كبيرة فى الملف الحقوقي خلال السنوات الأخيرة

نائبة بـ «المصري الديمقراطي»: الإطار العام للإستراتيجية الوطنية مقبول ونطالب بدور أكبر للأحزاب والمجتمع المدني

نائبة بـ «المصري الديمقراطي»: الإطار العام للإستراتيجية الوطنية مقبول ونطالب بدور أكبر للأحزاب والمجتمع المدني