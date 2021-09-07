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قال الدكتور حسام حسنى، رئيس لجنة مكافحة كورونا، إن من حصل على لقاح كورونا، قد يصاب بالفيروس لكنه لن يصاب بالأعراض بشكل كامل.

وناشد حسني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» على قناة النهار، المواطنين ضرورة الحصول على لقاح كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية نظرا لاقتراب بدء الموجة الرابعة.

وأكد أنه يتوفر في مصر 5 أنواع من لقاحات فيروس كورونا، مشددًا على أن جميعها يتوفر فيها شروط الفعالية والأمان.

وشدد رئيس لجنة مكافحة كورونا، على ضرورة تلقى علاج أعراض الفيروس من قبل إشراف طبى متخصص، لافتًا إلى أن من 50% لـ60% تلقوا علاجا لأعراض كورونا من على «السوشيال ميديا» وأدت إلى أمراض خطيرة ومنهم من تلقوا أدوية سيولة وأدت إلى أمراض تسببت في الوفاة.