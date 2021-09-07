بعد تكليف الرئيس.. مدير مستشفيات «عين شمس»: نرتب استقبال كريم على أعلى مستوى

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قال الدكتور على الأنور، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، إنه منذ إعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهات بعمل اللازم لحالة الشاب كريم الذي فقد وعيه بسبب ضربة شمس ويتلقى العلاج في الإمارات، يتم ترتيب استقبال الحالة على أعلى مستوى، خاصة أن الحالة تحتاج استعدادا كبيرا من حيث الأطباء والمكان الذي سيقيم فيه.

وأضاف الأنور، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن جميع المستلزمات لعلاج حالة كريم متوفرة في مستشفى عين شمس التخصصي، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، لمتابعة استعدادات استقبال كريم، ثم اتصال من الطبيب المعالج له في الإمارات.

وسرد الأنور تفاصيل حالة كريم والمطلوب لها، قائلا: «تعرض لضربة شمس وتعرض بعدها لفقدان الوعي، والعلاج في الوقت الحالى هو المحافظة على التغذية والتنفس وحمايته من أي عدوى أو قرح فراش، وقد تحدث معجزة ويرجع تاني طبيعي، ولن نفقد الأمل في علاجه ولكن هو محتاج رعاية شديدة عشان حينما يعود يكون في حالة جيدة».

وتابع: «الخدمة والرعاية الطبية في مصر تقدمت بشكل كبيرة ومفيش حاجة مش عندنا والطبيب اللى كلمني من الإمارات طبيب مصري وكل الإمكانات متاحة ومتوفرة ومفيش حاجة ناقصة عندنا ووصلنا في مجال الرعاية الطبية لتقدم كبير».