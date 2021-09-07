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وزير النقل: الدولة تسعى لتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين بسعر مناسب

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وزير النقل: الدولة تسعى لتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين بسعر مناسب وزير النقل: الدولة تسعى لتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين بسعر مناسب

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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة لن تترك عربة سكة حديد أو جرار قديم أو متهالك إلا وسيتم تحديثه وتطوير المنظومة بشكل كامل، مضيفا أن تذكرة قطار المونوريل لن تكون مرتفعة.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الرئيس حريص على المواطن واستخدامه وسيلة نقل آمنة، بسعر مناسب، مضيفا أن وزارة النقل تستغل الإعلانات، والخدمات الدعائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف العبء على المواطن البسيط.

وتابع: «الرئيس السيسي طلب من الشركة التي تنفذ مشروعات السكة الحديد، تحويل عربات الدرجة الثالثة العادية إلى مكيفة، بتكلفة 500 مليون دولار، والشركة رحبت بطلب الرئيس».

واستطرد وزير النقل: «الدولة تسعى إلى توفير خدمات عالية الجودة إلى جميع مواطنيها بسعر مناسب»، موضحا أنه تم رصد مليار و16 مليون دولار لتطوير منظومة عربات الدرجة الثالثة بالسكة الحديد.

المصرى اليوم

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