مباريات الدوري الانجليزي السبت بث مباشر 11 - 9 - 2021 (لحظة بلحظة)

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الدوري الإنجليزي يعود السبت 11 – 9 -2021 حيث يقام 8 لقاءات في الجولة الرابعة عمر مسابقة الدوري الإنجليزي 2021 – 2022. وعند الساعة الواحدة ونصف بتوقيت القاهرة والثانية ونصف بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف بتوقيت الإمارات، يتلقى كريتسال بالاس بنظيره توتنهام.

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وعند الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة يتلقى الأرسنال بنظيره نوريتش سيتي، وعند الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة يتلقى ليستر سيتي بنظيره مانشستر سيتي. وعند الرابعة عصرا يلتقى أيضا مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد، ثم في نفس التوقيت يلتقى ساوثهامتون يتلقى وست هام يونايتد، وعند الرابعة عصرا يتلقى واتفورد بمنافسه ولفرهامبتون، وفي نفس التوقيت برينتفورد يواجه برايتون.

وعند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات يخوض فريق تشيلسي نظيره أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه.