وزير النقل يكشف مفاجأة: «اسم محطة قطار شارع التسعين بـ6 ملايين يورو»

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كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مفاجأة عن اسم محطة قطار شارع التسعين، موضحا أن مجموعة من المستثمرين عرضوا دفع مبلغ 6 ملايين يورو، لإطلاق اسم «محطة 1 شارع التسعين» على أحد خطوط قطار المونوريل كنوع من الدعاية.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «لن نترك عربة سكة حديد أو جرار قديم أو متهالك إلا وسيتم تحديثه وتطوير المنظومة بشكل كامل»، مضيفا أن تذكرة قطار المونوريل لن تكون مرتفعة.

وأضاف أن الرئيس السيسي حريص على المواطن واستخدامه وسيلة نقل آمنة بسعر مناسب، مضيفا أن وزارة النقل تستغل الإعلانات، والخدمات الدعائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف العبء على المواطن البسيط.