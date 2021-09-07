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«مميزات الكتاب الإلكتروني الجامعي» في ندوة بجامعه مطروح

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«مميزات الكتاب الإلكتروني الجامعي» في ندوة بجامعه مطروح «مميزات الكتاب الإلكتروني الجامعي» في ندوة بجامعه مطروح

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نظمت كلية التربية بجامع مطروح، الثلاثاء،ندوة بعنوان «مميزات الكتاب الإلكتروني الجامعي»، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة.

وأكد النجار أهمية الكتاب الإلكتروني في ظل التحول الرقمى، وتقديم الحلول للتحديات التي تواجه الباحثين والطلاب، موضحًا أن الندوة تأتي في إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات وتوجه الجامعةنحو تطوير الكتاب الجامعى، وتحويله إلى النموذج الإلكتروني التفاعلي.

كما تناولت الندوة طرق عرض الكتاب الإلكتروني، ومعايير إنتاج الكتاب الإلكتروني المختلفة، بالإضافة لمراحل تجهيزه بدايةً من مرحلة ما قبل البدء في تحويل الكتاب الجامعي لكتاب إلكتروني، مرحلة تعديل الملف النصي للكتاب، مرحلة إنتاج لقطات الفيديو والصور والصوت، ومرحلة إضافة الغلاف الرئيسي وأغلفة الفصول.

المصرى اليوم

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