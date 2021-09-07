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أعرب المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، عن سعادته بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده لميناء الإسكندرية، قائلًا: «كنت سعيد بكلام الرئيس وذكره سنغافورة بالاسم، لأننا في عالم الإدارة نعتبر سنغافورة أفضل مثال تم فيه إدارة دولة بدون موارد، فهي دولة لم تستقل عن ماليزيا ولكن الأخيرة هي من تركتها».

وأضاف «محمود»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على فضائية «TeN» الثلاثاء: «الشعوب كانت تقاتل من أجل الاستقلال ولكن ماليزيا كانت تعتبر سنغافورة أبشع منطقة في ماليزيا، وهي من طلبت من سنغافورة أن تنفصل وتكون دولة بمفردها في الستينات»، موضحًا أن سنغافورة أصبحت من أهم المراكز التجارية ومن أهم موانئ العالم كله، والمسؤولون اشتغلوا على ثقافة المجتمع وتغير الثقافة بالتعليم، والتعليم ليس من أجل تعليم القراءة والكتابة ولكن لخلق ثقافة جديدة في المجتمع الماليزي في الشباب والأطفال.

وتابع: «المسؤولون في سنغافورة تنبهوا لأهمية تكنولوجيا المعلومات في إدارة شؤون الدولة مبكرًا، من أوائل الدول في استغلال تكنولوجيا المعلومات وهي الميكنة في جميع المصالح الحكومية»، موضحًا أن سنغافورة تدار كشركة وليس دولة، حيث أن الحكومة تضع أهداف محددة على الدولة تعلنها على الشعب والشعب يحصل على مكافاة من أجل تحقيق الأهداف على مستوى الدولة بالكامل.

وأردف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن سنغافورة في عام 2001 اكتشفت أنها وصلت لأعلى درجة في زيادة الدخل القومي للبلد ولن تستطيع أن تزيد الدخل القومي إلا لو زود عدد الناس ومساحة الأرض، موضحًا: «أخدوا اكثر مما يمكن من الأرض اللي عليها سنغافورة ومن كل فرد في المجتمع، وقالوا عشان نزود الدخل القومي محتاجين ناس أكتر ومساحة أكتر فبدأوا في ردم المياه لتكبير الأرض بتاعتهم وعمل مشاريع».

وأشار إلى أن سنغافورة قامت باستقدام مواطنين من الدول المجاورة لها، قائلًا: «دا رفع عدد السكان من 4 ملايين إلى 5 مليون وشوية ومساحة الأرض كبرت بردم البحار، واتحولت من بلد معندهاش أي موارد طبيعية غلى اقتصاد قائم على الموانئ وحركة السفن، وأصبحت من أهم موانئ العالم التجارية النهارده».

وأردف: «عندنا تجارب ناجحة في الميكنة في مصر ومن 2015 في طفرة رهيبة والمواطن بدأ يشعر بها، حيث أن بوابة مصر الرقمية يوجد بها أكثر من 100 خدمة يستطيع المواطن الحصول عليها وهو في المنزل»، مؤكدًا: "خلال فترة من 3 لـ5 سنين أعتقد مصر هتكون وصلت بسرعه شديدة إلى مرتبة عالية في عملية استخدام تكنولوجيا المعلومات في النواحي الحكومية والخدمات الحكومية".

وأشار إلى أن الميكنة تمنع 80% من فرص الفساد وما يحدث في الدول المتقدمة مثل سنغافوره وأستونيا.