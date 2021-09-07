أخبار عاجلة

نادي سيدات الشارقة يحصد لقب "بطل الصحة" "Wellness Champion" للسنة الثانية على التوالي ويستعد للمشاركة في الحدث العالمي "عطلة نهاية الأسبوع العالمية للصحة" “World Wellness Weekend” -
"طالبان" تنفي انتهاك حقوق الإنسان في بنجشير .. وماذا عن قتل المدنيين؟ -
ارتفاع حاويات المسافنة في موانئ السعودية 20% خلال أغسطس -
"الغذاء والدواء" تحذر من هذا النوع من "المياه".. خطر عنوانه "برومات" -
دهسه بسيارته.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل آخر بالجوف -
"وصلت رسائل لا تحبذ الحضور".. الرئيس الفلسطيني لن يحضر اجتماعات الأمم المتحدة -
"أمن الطرق" ينبه لرياح وأتربة على طرق الحناكية والعلا والمدينة وخيبر -
9 ملايين ريال لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع بمكة -
"ساما" يحصل على جائزة أفضل بنك مركزي نظير جهوده المتميزة في المالية الإسلامية -
ناقلة النفط الإيرانية تفرغ حمولتها في سوريا تمهيداً لنقلها إلى لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير المالية: لن نفرض ضرائب جديدة.. والأعداء يطلقون شائعات للنيل من

Print
وزير المالية: لن نفرض ضرائب جديدة.. والأعداء يطلقون شائعات للنيل من مصر وزير المالية: لن نفرض ضرائب جديدة.. والأعداء يطلقون شائعات للنيل من

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشف محمد معيط، وزير المالية، حقيقة نية الدولة فرض ضرائب على البورصة، مؤكدا أن هذا الأمر عار تماما عن الصحة ولا يجب تماما.

وأكد معيط، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد أي فرض لضرائب جديدة من أي نوع على الإطلاق وما يتردد غير صحيح بالمرة.

وأضاف: «هناك من يستهدف الإضرار بالبلد ونشر الشائعات وأنه لدينا نية لفرض ضرائب جديدة على البورصة وعلى المواطن، وهذا الأمر غير صحيح».

وأكد وزير المالية أن الإنجازات التي تتم على الأرض سبب قوي لجعل الأعداء يطلقون الشائعات للنيل من ، وهذا ولن يحدث، مضيفا أن الحد الآمن للدين العام بدأ الاهتمام به منذ عام 2005، مضيفا أن الدين العام تحت السيطرة.

وتابع: «نعمل على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين وعمل تأمين صحي شامل والارتقاء بمستوى المعيشة»، لافتا إلى أن كل هذه المشاريع تحتاج للتمويل.

وأكد أن كل الدول التي تغيرت ونهضت بدأت بعمل بنية تحتية على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم في مصر يعني أن مصر تسير في طريق الدول التي نهضت.

وأكمل: «الدولة تصرف على مشاريع تعمل على انطلاقة كبيرة للدولة في كل المجالات»، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حظي بثقة المؤسسات الدولية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مايا مرسي تشارك بفاعليات مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021

مايا مرسي تشارك بفاعليات مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021

مساعد رئيس الوفد: تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة 2021 شهادة دولية على نجاح مصر

مساعد رئيس الوفد: تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة 2021 شهادة دولية على نجاح مصر

«حقوق إنسان النواب»:مصر حققت طفرة كبيرة فى الملف الحقوقي خلال السنوات الأخيرة

«حقوق إنسان النواب»:مصر حققت طفرة كبيرة فى الملف الحقوقي خلال السنوات الأخيرة

نائبة بـ «المصري الديمقراطي»: الإطار العام للإستراتيجية الوطنية مقبول ونطالب بدور أكبر للأحزاب والمجتمع المدني

نائبة بـ «المصري الديمقراطي»: الإطار العام للإستراتيجية الوطنية مقبول ونطالب بدور أكبر للأحزاب والمجتمع المدني