★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشف محمد معيط، وزير المالية، حقيقة نية الدولة فرض ضرائب على البورصة، مؤكدا أن هذا الأمر عار تماما عن الصحة ولا يجب تماما.

وأكد معيط، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد أي فرض لضرائب جديدة من أي نوع على الإطلاق وما يتردد غير صحيح بالمرة.

وأضاف: «هناك من يستهدف الإضرار بالبلد ونشر الشائعات وأنه لدينا نية لفرض ضرائب جديدة على البورصة وعلى المواطن، وهذا الأمر غير صحيح».

وأكد وزير المالية أن الإنجازات التي تتم على الأرض سبب قوي لجعل الأعداء يطلقون الشائعات للنيل من مصر، وهذا ولن يحدث، مضيفا أن الحد الآمن للدين العام بدأ الاهتمام به منذ عام 2005، مضيفا أن الدين العام تحت السيطرة.

وتابع: «نعمل على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين وعمل تأمين صحي شامل والارتقاء بمستوى المعيشة»، لافتا إلى أن كل هذه المشاريع تحتاج للتمويل.

وأكد أن كل الدول التي تغيرت ونهضت بدأت بعمل بنية تحتية على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم في مصر يعني أن مصر تسير في طريق الدول التي نهضت.

وأكمل: «الدولة تصرف على مشاريع تعمل على انطلاقة كبيرة للدولة في كل المجالات»، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حظي بثقة المؤسسات الدولية.