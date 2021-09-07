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الخارجية تؤكد رفضها لما يسمى مشروع تسوية الحقوق العقارية بالقدس

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الخارجية تؤكد رفضها لما يسمى مشروع تسوية الحقوق العقارية بالقدس الخارجية تؤكد رفضها لما يسمى مشروع تسوية الحقوق العقارية بالقدس

جى بي سي نيوز  :- أكدّت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفضها وإدانتها لما يُسمى مشروع "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي" في مدينة القدس.
وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، على أنّ القدس الشرقية هي أرض مُحتلة منذ العام 1967 وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تُؤكد بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير وضع القدس، مُحذراً من المساس بممتلكات المقدسيين.

جي بي سي نيوز

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