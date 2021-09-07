كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالغربية وضبط مرتكب الواقعة

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالغربية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين وجود خلافات بين المجني عليه وبين آخر، تسببت في تعدي الأخير عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

تلقى قسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص، داخل شقة مستأجرة بأحد العقارات بدائرة القسم، وما قرره عم المتوفي، أن المجني عليه يقيم بمفرده بالشقة ويعاني من اضطرابات نفسية نتيجة تعاطيه المواد المخدرة وخضوعه للعلاج النفسي خلال الآونة الأخيرة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والتعدي على المجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات بينهما.