هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تزور المنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المشتركة بين المحافظة وهيئة انقاذ الطفولة الدولية، وذلك لتحديد الأدوار والمسؤوليات لكلا الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ برامج تنموية هامة خلال الأربعة أشهر القادمة، بهدف تحسين الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للأطفال والشباب والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا بصفة عامة ومركز ملوي بصفة خاصة من خلال مشروع الصداقة الذي سينفذ بقرى مركز ملوي ومشروع قرية متعلمة الذي سينفذ بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، المهندس تامر كيرلس، المدير العام لهيئة انقاذ الطفولة في مصر، واللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، ودكتور ايهاب أنور، مدير مكتب انقاذ الطفولة بالمنيا، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، أحمد على مدير فرع الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار، وهيام مصطفى، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة ومسؤولي عدد من القطاعات بالهيئة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الشريكة.

قال محافظ المنيا، إن القيادة السياسية، تولي اهتماماً كبير بقضايا الطفولة، حيث حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ تولي فخامته لرئاسة الجمهورية، على توفير كافة سبل الدعم لقضايا الطفولة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج أبرزها (أطفال بلا مأوي)، بالإضافة لإصدار العديد من القوانين والتشريعيات التي تضمن حماية الطفل، والعمل على تلبية كافة الاحتياجات للنمو في بيئة اجتماعية آمنة وتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية بالإضافة للتعليم الأساسي وإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والبرنامج القومي للقضاء على شلل الأطفال، والكشف المبكر عن أمراض الأطفال بالمدارس وإصدار القانون رقم 189 لسنة 2020 الخاص بتجريم التنمر وتغليظ عقوبة ختان الاناث وتجريم زواج الأطفال ومواجهة العنف ضد الأطفال.

وأكد المحافظ، على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشياً مع سياسية الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية.

من جانبه، أشاد المدير العام لهيئة انقاذ الطفولة في مصر بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة، لدعم جهود التنمية بالمحافظة لصالح الفئات الأكثر احتياجا مؤكدا على حرص الهيئة على بناء شراكات فعالة بالمجتمع لدعم تنفيذ تلك الأنشطة في المجتمعات.

وقدم مدير مكتب انقاذ الطفولة بالمنيا عرضا تفصيليا حول برامج الهيئة وانجازاتها والخطة التنفيذية، كما استعرض دور اللجنة الاستشارية في تدعيم برامج هيئة انقاذ الطفولة وكذلك احتياجات وأولويات خطة 2022 ومدى اتساقها مع الأهداف التنموية لمحافظة المنيا.

وأكد أن الأنشطة الخاصة ببرنامج الصداقة المنفذ بمركز ملوي، سيشمل انشطه ب 7 قطاعات رئيسيه، منها بناء قدرات الفرق الصحيه بعدد 11 وحده رعاية اساسيه وتوفير مستلزمات واجهزه طبيه بهذه الوحدات وبناء قدرات عدد 150 معلم على التعلم المدمج ودعم عدد 235 روضه بالتربيه والتعليم والجمعيات الأهلية بالاثاث والمستلزمات الاخري، بالإضافة إلى صيانه 7مدارس تعليم اساسي وتوفير احتياجاتها بشكل كامل وتحديد الاحتياجات اللازمه لدمج الاطفال ذوي الاعاقه في التعليم، مع دعم اللجنه العامه لحمايه الطفل وعدد 10 وحدات أخرى على مستوي محافظه المنيا للخروج بسياسه حمايه الطفل على مستوي المحافظة ،تضم معالجه ظاهره زواج الاطفال والهجرة غير الشرعية.

هذا وسيضم مشروع قرية متعلمة والذي ستنفذه الهيئة بمراكز المحافظة، تسليم الأثاث والحاسب الالي للمدارس المجتمعية وفتح 500 فصل تعليم للكبار وتوفير مستلزمات العملية التعليمية بها وتدريب 950 ميسرة من ميسرات مدارس التعليم المجتمعي على حقيبة المعلم لدعم تطبيق المنهج المطور وتدريب موجهي اللغة العربية المتابعين لتلك المدارس وكذلك تدريب المتطوعات وتنفيذ حملات توعية بأهمية التعليم.