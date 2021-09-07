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بينها لحوم وسلع غذائية فاسدة ..«شرطة »: ضبط 1141 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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بينها لحوم وسلع غذائية فاسدة ..«شرطة التموين»: ضبط 1141 قضية متنوعة خلال 24 ساعة بينها لحوم وسلع غذائية فاسدة ..«شرطة »: ضبط 1141 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1141) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

من أبرزالقضايا، ضبط (2،25 طن لحوم مستوردة – دهون حيوانية) بدون بيانات «مجهولة المصدر» يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية «بدون ترخيص») بالقاهرة.
كما تم ضبط (1،5 طن لحوم مفرومة دواجن) بدون بيانات «مجهولة المصدر» يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن تابع لمطعم «بدون ترخيص») بالقاهرة.
كما تم ضبط (2،4 طن أرز أبيض – مكرونة – دقيق فاخر) بدون مستندات «مجهولة المصدر» يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية «بدون ترخيص») بالمنوفية.

كما تم ضبط (2،25 طن دقيق فاخر) بدون مستندات «مجهول المصدر» يشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصه الطبيعية، ويشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مخبز سياحى «بدون ترخيص») بالشرقية.
كما تم ضبط (مالك صالة ألعاب رياضية ومسئول عن إدارة صفحة على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى) لقيامهما بالترويج لأدوية مهربة ومجهولة المصدر) وبحوزتهما (عدد 18 أمبول 20 مللى من إحدى العقاقير الطبية تقدر بقيمة مالية 153000 جنيه).
كما تم ضبط (5 طن منظفات صناعية «متعددة الأغراض») بدون بيانات «مجهولة المصدر» وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية) بالشرقية.
كما تم ضبط (3،03 طن زيوت فرامل للسيارات) بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة زيوت السيارات) بالغربية.
كما تم ضبط (8،12 طن مغذيات زراعية بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع للمخصبات الزراعية «بدون ترخيص») البحيرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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