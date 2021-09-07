ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بدولة عربية يعمل بها شقيقه

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، أحد الأشخاص بالدقهليه، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة، وممارستهما نشاط غير مشروع في تحويل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وشقيقه الذي يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها الثاني، بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للمصدرين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحساب الأول بأحد البنوك والذي يقوم باستلامها وتحويلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم المقيم بمحافظة الدقهلية، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الثاني المتواجد حاليًا خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 3 ملايين و535 ألف جنيه مصري.