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تجديد حبس سائق متهم بالتعدي على نجلته بالضرب حتي الموت بالشرقية

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تجديد حبس سائق متهم بالتعدي على نجلته بالضرب حتي الموت بالشرقية تجديد حبس سائق متهم بالتعدي على نجلته بالضرب حتي الموت بالشرقية

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح منيا القمح، تجديد حبس سائق ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة إتهامه بالتعدي على نجلته بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بقصد تأديبها لعدم توجهها للدروس بالمدينة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة لمستشفى منيا القمح المركزى، بوصول«ش. ع. أ» 15 عاما طالبة بالإعدادية ومقيمة بدائرة المركز، جثة هامدة متأثرة بإصابات متفرقة بالرأس والجسد.

وتبين من التحريات الأولية قيام والدها بالتعدي عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبسؤاله أقر أنه لم يقصد قتلها بل قام بمعاقبتها بقصد تأديبها لعدم ذهابها للدرس إلا أن إصابتها أدت لوفاتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة أحمد أبوزيد، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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