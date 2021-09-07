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بسبب غسيل الشبكات.. قطع مياة الشرب عن قها 3 ساعات اليوم

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بسبب غسيل الشبكات.. قطع مياة الشرب عن قها 3 ساعات اليوم بسبب غسيل الشبكات.. قطع مياة الشرب عن قها 3 ساعات اليوم

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أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى في القليوبية قطع مياة الشرب عن مدينه قها لمده ثلاث ساعات اليوم الثلاثاء ٢٠٢١/٩/٧ إعتباراً من الساعة الثانيه عصر اً وحتى الساعة الخامسه من نفس اليوم

وقالت الشركة في بيان لها أن الإنقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة

وفى السياق قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة انه تم تفعيل الإجراءات التنفيذية لدعم النزاهة بالشركة لتقى من مخاطر عدم الإلتزام للوصول إلى أعلى معدلات من الشفافية، لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

‏‎و نظمت إدارة دعم النزاهه بالشركة خطه الإجراءات التنفيذية الواردة من الشركة القابضة بالتعاون مع القطاعات التجارية ببعض الفروع التابعه والتي ترتكز على الإلتزام القانوني وتطبيق الأنظمة واللوائح وإزالة المعوقات أمام المسئولين والتى قد تؤثرعلى قدرتهم في أداء مهامهم الوظيفية بشكل أو بآخر

وأكد «مجاهد» أن نزاهة المياه أمر حاسم لمرافق المياه والصرف الصحي لتوفير الخدمات بفعالية وكفاءة من خلال تطوير القدرات لتحقيق الأهداف والسياسات المقترحة لمكافحة الفساد والحد من أثاره

المصرى اليوم

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