بسبب غسيل الشبكات.. قطع مياة الشرب عن قها 3 ساعات اليوم

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أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى في القليوبية قطع مياة الشرب عن مدينه قها لمده ثلاث ساعات اليوم الثلاثاء ٢٠٢١/٩/٧ إعتباراً من الساعة الثانيه عصر اً وحتى الساعة الخامسه من نفس اليوم
وقالت الشركة في بيان لها أن الإنقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة
وفى السياق قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة انه تم تفعيل الإجراءات التنفيذية لدعم النزاهة بالشركة لتقى من مخاطر عدم الإلتزام للوصول إلى أعلى معدلات من الشفافية، لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
و نظمت إدارة دعم النزاهه بالشركة خطه الإجراءات التنفيذية الواردة من الشركة القابضة بالتعاون مع القطاعات التجارية ببعض الفروع التابعه والتي ترتكز على الإلتزام القانوني وتطبيق الأنظمة واللوائح وإزالة المعوقات أمام المسئولين والتى قد تؤثرعلى قدرتهم في أداء مهامهم الوظيفية بشكل أو بآخر
وأكد «مجاهد» أن نزاهة المياه أمر حاسم لمرافق المياه والصرف الصحي لتوفير الخدمات بفعالية وكفاءة من خلال تطوير القدرات لتحقيق الأهداف والسياسات المقترحة لمكافحة الفساد والحد من أثاره