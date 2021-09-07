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طارق جبريل: لايتعرض لمؤامرات وأرفض نغمة المظلومية

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طارق جبريل: الزمالك لايتعرض لمؤامرات وأرفض نغمة المظلومية طارق جبريل: لايتعرض لمؤامرات وأرفض نغمة المظلومية

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قال طارق جبريل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادى والمدير المالى، إن فوز الزمالك بالدوري أمر طبيعي وليس إعجازا.

وأضاف طارق جبريل في تصريحات تلفزيونية :«الزمالك يستحق الدوري هذا الموسم، رغم حملات التشكيك من البعض».

وواصل:«فريق الزمالك، يضم كوكبة مميزة من اللاعبين، والعشوائية كانت سببًا رئيسيا في فشل الزمالك في حصد الدوري في السنوات الأخيرة».

وأكد:«أرفض نغمة المظلومية ونحن لانتعرض لمؤامرات، وهناك أخطاء وقعت في بعض مباريات الزمالك، ولكن هذا أمر طبيعي يحدث مع الجميع، وهناك من كان يصدر فكرة المظلومية للجماهير لإبراء ساحته أمام الجماهير»، مشددا:«عندما أخسر فلماذا لا اعترف بالخسارة، الهزيمة ليست عيبا، فالرياضة فائز ومهزوم».

وأكد:«الزمالك صرف على كرة القدم في السنوات الخمس الأخيرة، مليار و600 مليون جنيه».

المصرى اليوم

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