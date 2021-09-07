أخبار عاجلة

طقس حار بشمال سيناء -
اتصال بالأقمار وتصوير سينما.. مزايا بالجملة في تسريبات "آيفون 13" المرتقب -
صمغ عربي وثروة سمكية.. السودان يطرح 124 مشروعاً استثمارياً على السعودية -
"أمانة الرياض": أجرينا عديداً من التحسينات الحضرية في طريق التخصصي -
النفط يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع.. "برنت" فوق الـ73 دولارًا -
كوريا الشمالية تختبر صاروخ "كروز" والبنتاغون: تهديد كبير لجيرانها -
"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م" -
ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 224 وفاة بالمكسيك و67 حالة بباكستان -
في يوم واحد.. البرازيل تسجّل 10615 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة -
"التجارة" تسمح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين والتغطيات الميدانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. كوورة

ريبيري يلتحق بفريق وجدي كشريدة

Print
ريبيري يلتحق بفريق وجدي كشريدة ريبيري يلتحق بفريق وجدي كشريدة

قرر الفرنسي فرانك ريبيري، البالغ 38 عاما، الاستمرار في الدوري الإيطالي لكرة القدم من خلال الانضمام إلى ساليرنيتانا، الوافد الجديد، حسب ما أعلن النادي يوم أمس الاثنين.

وانتهى عقد ريبيري، الذي دام لعامين مع فيورنتينا، في 30 جوان الماضي، من دون أن يعرض عليه الأخير تجديده، كما كان اللاعب يتمنى.

وأعلن النادي في بيان له: "فرانك ريبيري بات لاعبا في صفوف ساليرنيتانا".

ووقع النجم الفرنسي عقده الجديد لمدة موسم واحد، مع إمكانية تجديده لعام إضافي، وتم استقباله من قبل المئات من المشجعين في ملعب النادي.

وأوضح اللاعب خلال مؤتمر صحفي: "إنه شغف لا يصدق، ولهذا السبب أتيت إلى ساليرنو (...). جئت لتقديم خبرتي للفريق".


وسينضم ريبيري إلى ناديه التاسع في مسيرته بعد أن كانت له تجارب سابقة مع أندية فرنسية عديدة كبولوني وبريست ومتز ومرسيليا، إضافة إلى غلطة سراي التركي، ولعل أبرزها مع بايرن ميونيخ الذي أحرز معه كل الألقاب.

وسيلعب ريبيري بجانب اللاعب الدولي التونسي وجدي كشريدة الذي انتقل بدوره خلال الميركاتو الحالي الى فريق ساليرنيتانا.

المصدر: وكالات

كوورة

مواضيع متعلقة
تعديل مسار طائرة المنتخب الألماني

تعديل مسار طائرة المنتخب الألماني

ريبيري يلتحق بفريق وجدي كشريدة

ريبيري يلتحق بفريق وجدي كشريدة

معين الشعباني يقترب من تدريب المصري البورسعيدي

معين الشعباني يقترب من تدريب المصري البورسعيدي

مهدي الرصايصي ينتقل الى فريق النجف العراقي

مهدي الرصايصي ينتقل الى فريق النجف العراقي