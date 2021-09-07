الضرائب سر عودة «رونالدو» للدورى الإنجليزى

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كشفت تقارير إعلامية أن الضرائب أحد أهم أسباب رحيل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو من يوفنتوس للدورى الإنجليزى، وتحديدًا لمانشستر يونايتد، وذلك على الرغم من أن جميع المؤشرات كانمت تشير إلى بقاء اللاعب بصفوف ناديه الإيطالى.

وذكر موقع «فوتبول إيطاليا» الإيطالى أن رونالدو انتقل للبريميرليج نظرًا لحصوله على إعفاء ضريبى فى بريطانيا أكثر من الذى كان يحصل عليه فى إيطاليا وقت لعبه لليوفى.

وأوضح الموقع أن الدون البرتغالى سيتمكن من توفير مبالغ ضخمة من الضرائب فى إنجلترا، نظرًا لراتبه العالى مع مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أن بريطانيا الدولة الوحيدة التى سيحصل خلالها النجم البرتغالى على إعفاء ضريبى، ولن يضطر رونالدو لدفع أى مبالغ على دخله على الإطلاق لمدة 7 أعوام قادمة.

وكان رونالدو قد وصل، أمس الأول، إلى مدينة مانشستر لبدء مشواره مع فريق مانشستر يونايتد، الذى وقع معه عقدًا لمدة موسمين، قادمًا من يوفنتوس الإيطالى خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأشار الموقع الرسمى لليونايتد إلى وصول رونالدو إلى مانشستر بعد أيام من إتمام انتقاله للشياطين الحمر، وكان فى استقباله لدى وصوله إلى صالة خاصة فى المطار من قبل الأسكتلندى دارين فليتشر، زميله السابق فى الفريق، والمدير الرياضى الحالى للنادى. وأوضح الموقع أن رونالدو سيبدأ التدريبات مع فريق المدير الفنى النرويجى أولى جونار سولشاير فى مقر التدريبات «كارينجتون» الأسبوع المقبل.

وستشهد مباراة نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى الممتاز يوم 11 سبتمبر الظهور الأول لرونالدو مع الفريق، قبل خوض مشوار دورى أبطال أوروبا فى العاصمة السويسرية برن بعد ثلاثة أيام، بمواجهة فريق يونج بويز.

فى سياق آخر، لم يستطع نادى مانشستر يونايتد التخلص من لاعبه جيسى لينجارد طوال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك فى ظل وفرة لاعبى خط الهجوم فى قائمة الفريق.

الدولى الإنجليزى أمضى النصف الثانى من الموسم الماضى معارًا إلى وست هام يونايتد، وهى الفترة التى فاجأ فيها الجميع بتألقه وتسجيله 9 أهداف خلال 16 مباراة.

ووفقًا لصحيفة «صن» البريطانية، فإن الهامرز حاولوا الحصول على خدمات لينجارد مجددًا هذا الموسم، لكن اللاعب فضل البقاء بملعب أولد ترافورد من أجل القتال على مركزه.

رغم ذلك لم يعتمد المدرب النرويجى أولى جونار سولشاير على صاحب الـ28 عامًا هذا الموسم سوى بإشراكه أمام ساوثهامبتون لمدة 4 دقائق فقط، فيما لم يظهر أمام ليدز يونايتد وولفرهامبتون.

ورغم قرار البقاء إلا أنه من الصعب على لينجارد حجز مكان له فى تشكيلة الشياطين الحمر، لاسيما بعد تعاقد النادى مع الأسطورة كريستيانو رونالدو ومن قبله الجناح الإنجليزى جادون سانشو.