«الموندو» تكشف تفاصيل عقد «نيمار» الخرافى مع «سان جيرمان»

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كشفت صحيفة «الموندو» الإسبانية عن تفاصيل عقد البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بعدما تمكن النادى الفرنسى من التعاقد معه إثر كسر الشرط الجزائى فى عقده مع نادى برشلونة.

ودفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو لبرشلونة قيمة الشرط الجزائى فى عقد نيمار صيف 2017 ليجعل منه أغلى لاعب فى تاريخ كرة القدم.

وبحسب الصحيفة التى اطلعت على تفاصيل عقد النجم البرازيلى، فقد وصلت الصفقة إلى ما مجموعه 489 مليونًا و228 ألفًا و117 يورو.

وأضافت الصحيفة أن العقد تضمن راتبًا سنويًا طيلة 5 مواسم يبلغ 43.334.400 مليون يورو، وفى الموسم السادس يحصل على 50 مليونًا و556 ألفًا و117 يورو حال مواصلته مشواره فى الفريق.

ووفقًا للصحيفة، فإن العقد الذى حصل عليه البرازيلى نيمار يعتبر ثانى أغلى عقود اللاعبين فى العالم خلف العقد الأخير للنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى برفقة برشلونة، الذى انتهى بنهاية عقده وانتقاله حرًا لباريس سان جيرمان.

وتابعت «الموندو»: «كما تضمن الاتفاق تجديد العقد بطريقة أوتوماتيكية بعد الموسم السادس لموسم إضافى حتى صيف 2023، وهذا البند يتم تنفيذه من قبل النجم البرازيلى علمًا بأن الطرفين توصلا لاتفاق مؤخرًا يقضى بتمديد عقد نيمار حتى صيف 2025».

وزعمت الصحيفة أن العقد الجديد للبرازيلى نيمار الذى وقعه مؤخرا تم بنفس الشروط المالية فى السنة الأخيرة من عقده السابق.

كما حصل باريس سان جيرمان على استغلال جميع حقوق الصورة للبرازيلى نيمار مقابل دفع مبلغ يصل لـ30 مليون يورو، وهو ما يجعل الفريق الفرنسى تحت خطر تجاوز قانون اللعب المالى النظيف فى ظل تحمله رواتب عالية، أبرزها أيضًا ليونيل ميسى والفرنسى كيليان مبابى حال تجديد عقده.

وبشكل عام، كلف انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان، النادى الفرنسى مبلغًا قدره 489.228.117 مليون يورو.

ورغم كون مسيرة نيمار برفقة باريس سان جيرمان شهدت غيابه عدة مرات بسبب الإصابة، لكن أرقامه جيدة فقد سجل 87 هدفًا وقدم 52 تمريرة حاسمة فى 117 لقاء، وقاد الفريق للفوز بـ3 ألقاب للدورى الفرنسى و3 لكأس فرنسا و3 للسوبر الفرنسى ولقبين فى كأس رابطة الدورى، كما بلغ الفريق نهائى دورى أبطال أوروبا عام 2020، لكن بايرن ميونخ الألمانى حرم المشروع القطرى من النجاح، فيما أصبح يمثل بالنسبة لهم هاجسًا، وهو الفوز باللقب الأوروبى الأهم للأندية.