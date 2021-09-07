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سيدة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وصديقه في الدقهلية: «هددني بالطرد من الشقة»

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سيدة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وصديقه في الدقهلية: «هددني بالطرد من الشقة» سيدة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وصديقه في الدقهلية: «هددني بالطرد من الشقة»

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شاركت ربة منزل في الدقهلية في قتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها وصديقه بعدما هددها الزوج بالطلاق والطرد من المنزل لخروجها المتكرر بدون إذنه.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمأمور قسم ثان المنصورة بالعثور على جثة رجل في العقد الرابع من عمره مقتولا داخل شقته بمنطقة شارع 10 دائرة قسم ثان المنصورة واتهام أسرته لزوجته واثنين آخرين بقتله وفروا هاربين.

انتقل المقدم عبدالحميد الشورى رئيس مباحث قسم ثانى والرائد محمد هيت معاون المباحث إلى مكان الواقعة وتبين العثور على جثة المجنى عليه ويدعى «صالح. م» 41 سنة ميكانيكى، وبها عدة طعنات وإصابة ابنته واتهام أسرته لزوجته الثانية، «أم هاشم. ف. أ»، 29 سنة، بمشاركة اثنين آخرين بقتله لتكرار حدوث المشاجرات بينهما وتهديده لها بالطلاق والطرد من الشقة.

تمكن ضباط المباحث من القبض على الزوجة قبل هروبها خارج مدينة المنصورة واعترفت انها اتفقت مع عشيقها وصديقه للتخلص من الزوج ليخلو لهما الجو والحصول على شقته بعدما هددها بالطلاق والطرد من الشقة لخروجها المتكرر بدون اذنه .

وأرشدت الزوجة عن مكان العشيق وصديقه وتمكنت قوة ن مباحث قسم ثان المنصورة من ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتى قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

المصرى اليوم

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