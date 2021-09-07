تنسيق كلية تجارة 2021 علمي وأدبي في مختلف الجامعات المصرية

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية للعام الدراسي الجامعي 2021/2022.

وترصد «المصري اليوم» نتيجة تنسيق كلية تجارة 2021 للحاصلين على الشهادة الثانوية من القسمين العلمي والأدبي.



تجارة المنصورة 292

تجارة عين شمس 292

تجارة الإسكندرية 291

تجارة وإدارة أعمال حلوان 290

تجارة الزقازيق 289

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283

تجارة بور سعيد 282

تجارة كفر الشيخ 280

تجارة بنها 280

تجارة انتساب موجه القاهرة 280

تجارة أسوان 279

تجارة العريش 276

تجارة طنطا 275

تجارة المنوفية بشبين الكوم 274

تجارة انتساب موجه عين شمس 274

تجارة دمنهور 274

تجارة السويس 273

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 272

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 272

تجارة بني سويف 270

تجارة سوهاج 270

تجارة أسيوط 270

تجارة مدينة السادات 270

تجارة انتساب موجه المنصورة 269

تجارة انتساب موجه بنها 268

تجارة انتساب موجه الزقازيق 268

تجارة انتساب موجه دمياط 268

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 266

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 265

تجارة انتساب موجه دمنهور 265

تجارة انتساب موجه بور سعيد 264

تجارة انتساب موجه طنطا 264

تجارة انتساب موجه أسوان 264

تجارة انتساب موجه السويس 263

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 263

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 263

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 263

تجارة انتساب موجه العريش 262

تجارة انتساب موجه بني سويف 262

تجارة انتساب موجه أسيوط 261

تجارة انتساب موجه سوهاج 260