تنسيق كلية تجارة 2021 علمي وأدبي في مختلف الجامعات المصرية

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية للعام الدراسي الجامعي 2021/2022.
وترصد «المصري اليوم» نتيجة تنسيق كلية تجارة 2021 للحاصلين على الشهادة الثانوية من القسمين العلمي والأدبي.
تجارة المنصورة 292
تجارة عين شمس 292
تجارة الإسكندرية 291
تجارة وإدارة أعمال حلوان 290
تجارة الزقازيق 289
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283
تجارة بور سعيد 282
تجارة كفر الشيخ 280
تجارة بنها 280
تجارة انتساب موجه القاهرة 280
تجارة أسوان 279
تجارة العريش 276
تجارة طنطا 275
تجارة المنوفية بشبين الكوم 274
تجارة انتساب موجه عين شمس 274
تجارة دمنهور 274
تجارة السويس 273
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 272
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 272
تجارة بني سويف 270
تجارة سوهاج 270
تجارة أسيوط 270
تجارة مدينة السادات 270
تجارة انتساب موجه المنصورة 269
تجارة انتساب موجه بنها 268
تجارة انتساب موجه الزقازيق 268
تجارة انتساب موجه دمياط 268
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 266
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 265
تجارة انتساب موجه دمنهور 265
تجارة انتساب موجه بور سعيد 264
تجارة انتساب موجه طنطا 264
تجارة انتساب موجه أسوان 264
تجارة انتساب موجه السويس 263
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 263
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 263
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 263
تجارة انتساب موجه العريش 262
تجارة انتساب موجه بني سويف 262
تجارة انتساب موجه أسيوط 261
تجارة انتساب موجه سوهاج 260