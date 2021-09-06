البعثة الأممية إلى ليبيا: الإفراج عن الساعدي القذافي يسهم في تحقيق المصالحة

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وصف بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، الإفراج عن مسجونين بأنه خطوة مهمة نحو احترام سيادة القانون، في إشارة إلى الإفراج عن نجل الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي وآخرين، فيما أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي انطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

وجاء في بيان للمجلس الرئاسي الليبي أن «الشعب يريد طي صفحات الماضي المؤلمة وتجاوز الخلافات».

وأضاف البيان «نسعى لنبذ الفرقة وإيقاف نزيف الدماء».

من جهته اعتبر بيان البعثة الأممية أن عمليات الإفراج «خطوة مهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتعد تطوراً إيجابياً يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق وفي تعزيز الوحدة الوطنية بشكل أكبر».

أضاف «في هذا الصدد، تثني بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهود حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي والسلطات القضائية، وتكرر دعواتها للسلطات الليبية للإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا».