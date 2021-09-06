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ميرفت أمين توجه رسالة لجمهورها بعد اندلاع حريق في منزلها

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ميرفت أمين توجه رسالة لجمهورها بعد اندلاع حريق في منزلها ميرفت أمين توجه رسالة لجمهورها بعد اندلاع حريق في منزلها

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طمأنت الفنانة ميرفت أمين، جمهورها، بعد تعرض شقة لإحدى شركات الإنتاج بالمنزل الذي تقيم به بمنطقة المهندسين لحريق هائل، مؤكدة أنها بخير ولم يمسها أي سوء، حيث ان الشقة التي حدث بها الحريق بالدور السادس وهي تسكن في الدور الرابع.

وقالت ميرفت أمين في تصريح خاص ل«المصري اليوم»:«الحمد لله انا كويسه ولم أتعرض لأي أذى من الحريق الذي تم باحدى شركات الإنتاج بالدور السادس بمنزلي بالمهندسين، وأنا اسكن بالدور الرابع، والحمد لله لم أتعرض لأي سوء».

وأحدث أعمال الفنانة ميرفت امين فيلم «أعز الولد» بطولتها بمشاركة الراحلة دلال عبدالعزيز، ، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم: الراحلة رجاء الجداوي، منى زكي، عمرو يوسف، أمينة خليل، محمد شاهين، أروى جودة ريهام عبدالغفور والمخرج عمرو سلامة، والفيلم من إخراج سارة نوح.

المصرى اليوم

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