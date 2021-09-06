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اتحاد الكرة يعلن رسميًا موعد إعلان مدرب الجديد خلفا للمُقال حسام البدري

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اتحاد الكرة يعلن رسميًا موعد إعلان مدرب المنتخب الجديد خلفا للمُقال حسام البدري اتحاد الكرة يعلن رسميًا موعد إعلان مدرب الجديد خلفا للمُقال حسام البدري

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة أحمد مجاهد، استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر في اجتماعه الطارئ الأثنين 6 – 9 – 2021، برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

وعلم «المصري اليوم» أن اتحاد الكرة سيعلن عن الجهاز الفني الجديد خلال الأسبوع المقبل مع وجود أفضلية نسبية لاسناد المهمة إلى البرتغالي فينجادا الذي يعمل كمخطط فني.

وترى الجبلاية أن فينجادا يمتلك معرفة بتفاصيل الأمور داخل الأول فضلاً عن امكانيات اللاعبين وهو ما سيسهل مهمته بالإضافة إلى خبرته السابقة مع عدة منتخبات يأتي في مقدمتها والبرتغال.

مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني وفريق جالاتا سراي، وقع في مشهد مؤسف عقب تسجيله هدف التعادل أمام منتخب الجابون خلال اللقاء الذي أقيم مساء الأحد 5- 9 -2021 ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات 2022 قطر.

وعقب تسجيل مصطفى محمد هدف التعادل خلع المهاجم المصري قميصه ووجه عبارات غاضبة تجاه دكة المنتخب الوطني الذي يقف خلالها حسام البدري. وتدخل أحمد حجازي وعدد من اللاعبين لتهدئة مصطفى محمد.

وعقب انتهاء المباراة التقطت كاميرا اللقاء مصطفى محمد أثناء وقوعه في مشهد مؤسف، حيث قام المهاجم المصري بالبصق على الأرض وتوجيه ألفاظ نابية ضد شخص لم تظهر الكاميرا، الأمر الذي فسره الكثير أنه يقصد حسام البدري، خاصة بعد تفضيل محمد شريف عليه للعب أساسيا في تشكيل المنتخب الوطني أمام الجابون.

المصرى اليوم

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