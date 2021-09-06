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يلتقي فريق مرتبط كرة السلة بنادي الزمالك تحت 18 عاما مع نظيره طلائع الجيش وديا في تمام الثامنة مساء غد الثلاثاء بملعب الأخير، وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الجديد المقرر في أكتوبر المقبل.

ومن جانبه، قرر محمد أبوفريخة المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة اليوم الإثنين من التدريبات الجماعية، استعدادا لمباراة الغد.

وأكد أبوفريخة أن الفريق يسعى لخوض العديد من المباريات الودية، مثل دورة الصداقة الودية التي تنظمها منطقة الجيزة أيام ٨ و٩ و١٠ من سبتمبر الحالي بملاعب نادي صيد الدقي، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويغيب عن الزمالك في مباراة الغد كل من: جمال عثمان المصاب بخلع في الكتف وعبدالله الحسيني المصاب بكسر في القدم وياسين ياسر لمشاركته مع الفريق الأول لكرة السلة بالنادي.