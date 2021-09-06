محافظ أسوان يشهد نهائي مسابقة عباقرة المدارس بثقافة السباعية

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شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نهائي مسابقة عباقرة المدارس بقصر ثقافة السباعية خلال زيارته للمدينة، حيث يتم تنفيذ المسابقة لأول مرة في إطار الأنشطة الصيفية برعاية محافظ أسوان وبالتنسيق بين مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، كمبادرة لغرس قيم وأخلاق التنافس الشريف ونموذج لتحفيز وتشجيع الطلاب والطالبات على التفوق والإبداع الثقافي والفنى والفكرى والرياضى، وسط مشاركة 11 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية بإجمالى 72 طالبا وطالبة.

وأقيم النهائي بين مدرستي السباعية بنين الابتدائية والسباعية الابتدائية الجديدة، وحصل على كأس عباقرة المدارس مدرسة السباعية الابتدائية الجديدة. وأثني اللواء أشرف عطية على تنظيم المسابقة الرائدة والتي سيتم تعميمها في مختلف الإدارات للإرتقاء بمستوى العملية التعليمية والثقاقة العامة.