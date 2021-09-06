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ضرب وتكبيل بالحبال.. ضبط القائمين على إدارة فيلا لعلاج الإدمان بالجيزة

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ضرب وتكبيل بالحبال.. ضبط القائمين على إدارة فيلا لعلاج الإدمان بالجيزة ضرب وتكبيل بالحبال.. ضبط القائمين على إدارة فيلا لعلاج الإدمان بالجيزة

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، القبض على القائمين على إدارة مركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحدات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا بالقاهرة، باستئجار فيلا بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية، نظير مقابل مادي.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم استهداف الفيلا وضبط المتهم، وكذلك القائمين على إدارتها، وتبين أنهم 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، كما تبين وجود 80 شخص داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة، محتجزين ومتواجدين بها.

بسؤال 6 أشخاص من النزلاء أقروا باحتجازهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أسرهم بالإكراه، والتعدي عليهم وتكبيلهم بالحبال من قِبل القائمين على إدارة المكان.

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها دون استشارة طبية، وعدد من عينات تحاليل المخدرات، وعدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر، و6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة، ومجموعة من الأحبال والعصى المستخدمة في التعدي على النزلاء.

كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت في إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية دون استشارة طبية، وعدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد، كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم في تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

المصرى اليوم

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