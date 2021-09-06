"أزمة الوقود".. عشرات اللبنانيين يصلون الجمعة بمحطة محروقات

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جى بي سي نيوز :- أدى عشرات اللبنانيين صلاة الجمعة، في باحة محطة للمحروقات بمدينة صيدا جنوبي البلاد، احتجاجا على انقطاع الوقود.

وذكر مراسل الأناضول، أن الشيخ علي الحسين دعا المواطنين ورجال الدين إلى أداء صلاة الجمعة في منطقة "الجية" بالمدينة، للاحتجاج على انقطاع الوقود ومعاناة الناس جراء ذلك.

وانضم عشرات المواطنين إلى الصلاة في المحطة، حيث خطب خلالها الشيخ الحسين قائلا: "إننا نصلي اليوم في المحطة ولاحقا سنصلي في الأفران والصيدليات".

وأضاف: "أتينا لنصلي في محطة الوقود، لنري العالم حجم الظلم والقهر الذي نعاني منه والحرمان والإذلال الذي نعيشه في بلدنا لبنان".

وأردف: "هذه دعوة للسياسيين للتنازل عن حظ النفس (..) لبنان لم يعد لديه قدرة على التحمل، يجب عليكم أن تيسروا موضوع الحكومة وتشكيلها، موضوع الدواء المفقود والنفط المفقود وكل ما يحتاجه المواطنون".

ومنذ أشهر يعاني لبنان شحا في الوقود، ما تسبب بإقفال بعض المحطات أبوابها، فيما يشهد البعض الآخر ازدحاما كبيرا يتخلله في كثير من الأحيان وقوع شجارات.

وتعد أزمة الوقود إحدى أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، حيث تسببت بانهيار مالي، وعدم وفرة النقد الأجنبي الكافي لاستيراد الوقود من الخارج.

المصدر : الاناضول