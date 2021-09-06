19 محضرا لأصحاب المخابز المخالفين في دسوق بكفر الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بحضور نواب رئيس المركز والمدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية تنسيقا مع مدير إدارة تموين بندر ومركز دسوق ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة ومفتشى تموين بالإدارة من مأمورى الضبط القضائي والإدارة الصحية، حملة مفاجئة والمرور المفاجئ على المخابز بنطاق المركز والمدينة والتأكد من صحة وسلامة جودة رغيف الخبز أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

أسفرت الحملة عن ضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة والوزن وانعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية، وجرى تحرير 19 مخالفة بالمدينة والقرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.