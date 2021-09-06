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تحرير 90 محضرا و59 إزالة إدارية فى حملة مرافق بالأقصر

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تحرير 90 محضرا و59 إزالة إدارية فى حملة مرافق بالأقصر تحرير 90 محضرا و59 إزالة إدارية فى حملة مرافق بالأقصر

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شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر اليوم الإثنين حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر تحت إشراف اللواء محمد الصاوى مساعد مدير أمن الأقصر، وأسفرت عن تحرير 90 محضرا و59 إزالة إدارية.

أسفرت الحملة عن تحرير 27 محضر إشغال، 8 محاضر نظافة عامة، 22 مضبوطات متنوعة، 4٤ ميكروفون يسبب ازعاج، 6 محاضر لبائع متجول 13 محضرا تصالح عدم ارتداء كمامات، 3 محاضر لمقاهى تقدم شيشه وضبط 11 شيشه، 59 محضر إزالات إدارية، وتمت أعمال الحملة بمنطقة أبوالجود وشوارع سوق الصنايع، المدينة المنورة، المنشية، المحطة، شرق السكة.

المصرى اليوم

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