أخبار عاجلة

الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة وادي الفرع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1433 إصابة جديدة بكورونا -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة -
جائحة كوفيد-19 أعادت تأكيد أهمية تعليم المجالات العلمية -
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية -
نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

مدير «الصليب الأحمر» يبحث مع قادة «طالبان» في كابل توسيع أنشطة المنظمة في أفغانستان

Print
مدير «الصليب الأحمر» يبحث مع قادة «طالبان» في كابل توسيع أنشطة المنظمة في أفغانستان مدير «الصليب الأحمر» يبحث مع قادة «طالبان» في كابل توسيع أنشطة المنظمة في أفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الاثنين، أحد قادة «طالبان»، الملا عبدالغني برادر، حسبما أوردت الحركة.

وقال المتحدث باسم «طالبان» محمد نعيم إن مدير «الصليب الأحمر» وأعضاء الوفد المرافق له ناقشوا مع قادة «إمارة أفغانستان الإسلامية» الوضع الحالي في أفغانستان «وخاصة المشاكل الصحية».

وذكر المتحدث باسم الحركة أن «رئيس هيئة الصحة الملا عبدالحق آخوند» أطلع المدير العام للصليب الأحمر على المشاكل والتحديات في القطاع الصحي.

وأضاف أن ماورور تعهد بأن توسع لجنة الصليب الأحمر مساعداتها لأفغانستان وأكد عزمها اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة المشاكل القائمة.

من جانبه قال ماورير في تغريدة على صفحته في «تويتر» إنه التقى اليوم مع الملا برادر وقياديين آخرين في «طالبان» ليناقش معهم «لتوسيع نطاق عملنا المنقذ للحياة في جميع أنحاء أفغانستان».

ر

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية

خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف