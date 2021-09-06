مدير «الصليب الأحمر» يبحث مع قادة «طالبان» في كابل توسيع أنشطة المنظمة في أفغانستان

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التقى المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الاثنين، أحد قادة «طالبان»، الملا عبدالغني برادر، حسبما أوردت الحركة.

وقال المتحدث باسم «طالبان» محمد نعيم إن مدير «الصليب الأحمر» وأعضاء الوفد المرافق له ناقشوا مع قادة «إمارة أفغانستان الإسلامية» الوضع الحالي في أفغانستان «وخاصة المشاكل الصحية».

وذكر المتحدث باسم الحركة أن «رئيس هيئة الصحة الملا عبدالحق آخوند» أطلع المدير العام للصليب الأحمر على المشاكل والتحديات في القطاع الصحي.

وأضاف أن ماورور تعهد بأن توسع لجنة الصليب الأحمر مساعداتها لأفغانستان وأكد عزمها اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة المشاكل القائمة.

من جانبه قال ماورير في تغريدة على صفحته في «تويتر» إنه التقى اليوم مع الملا برادر وقياديين آخرين في «طالبان» ليناقش معهم «لتوسيع نطاق عملنا المنقذ للحياة في جميع أنحاء أفغانستان».

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