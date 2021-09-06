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قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إن مبادرة «حياة كريمة» تهتم بالعنصر البشري في مختلف المجالات.

وأوضح عسكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «وزيرة التضامن شددت على تواجد صندوق مكافحة الإدمان في قرى مبادرة حياة كريمة»، مشيرا إلى تواجد الصندوق في 129 قرية حتى الآن.

وأشار إلى أن الصندوق ينظم «حملات طرق الأبواب» لتوعية الأسر بخطورة الإدمان، لافتا إلى أنه رصد بعض المعتقدات الخاطئة بشأن المخدرات من بينها عدم الاقتناع بأضرار الحشيش.

وتابع: «اكتشفنا أن بعض السيدات لا تدرك خطورة بعض الأقراص المخدرة لعدم توافر المعلومات لديهن»، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج الأعلى في تعاطي المخدرات وفقا لأحدث الدراسات.

ولفت إلى أن البانجو والحشيش والترامادول يليها الهيروين من أكثر المواد المخدرة المنتشرة، مؤكدا استجابة الأطفال لجهود الصندوق في قرى «حياة كريمة»، خاصة في ظل الاعتماد على وسائل جذب كالألعاب والأراجوز.

وأوضح أن مخدر الحشيش والترامادول الأكثر تداولا بين الفتيات اللاتي تعاني من الإدمان.

وأشار إلى وجود مراكز لعلاج المدمنين في المحافظات بالمجان، إضافة إلى منح قروض للمتعافين لتأسيس مشروعات بإجمالي 5.5 مليون جنيه حتى الآن.

وكشف عسكر أن شروط منح القروض تشمل مرور فترة معينة من التعافي، والالتزام بالبرنامج العلاجي، إضافة إلى إجراء عدد من الفحوصات الطبية.