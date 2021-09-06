أخبار عاجلة

الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة وادي الفرع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1433 إصابة جديدة بكورونا -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة -
جائحة كوفيد-19 أعادت تأكيد أهمية تعليم المجالات العلمية -
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية -
نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«مكافحة الإدمان»: سوهاج الأعلى في تعاطي المخدرات.. والحشيش والترامادول الأكثر تداولا بين الفتيات ()

Print
«مكافحة الإدمان»: سوهاج الأعلى في تعاطي المخدرات.. والحشيش والترامادول الأكثر تداولا بين الفتيات (فيديو) «مكافحة الإدمان»: سوهاج الأعلى في تعاطي المخدرات.. والحشيش والترامادول الأكثر تداولا بين الفتيات ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إن مبادرة «حياة كريمة» تهتم بالعنصر البشري في مختلف المجالات.

وأوضح عسكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «وزيرة التضامن شددت على تواجد صندوق مكافحة الإدمان في قرى مبادرة حياة كريمة»، مشيرا إلى تواجد الصندوق في 129 قرية حتى الآن.

وأشار إلى أن الصندوق ينظم «حملات طرق الأبواب» لتوعية الأسر بخطورة الإدمان، لافتا إلى أنه رصد بعض المعتقدات الخاطئة بشأن المخدرات من بينها عدم الاقتناع بأضرار الحشيش.

وتابع: «اكتشفنا أن بعض السيدات لا تدرك خطورة بعض الأقراص المخدرة لعدم توافر المعلومات لديهن»، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج الأعلى في تعاطي المخدرات وفقا لأحدث الدراسات.

ولفت إلى أن البانجو والحشيش والترامادول يليها الهيروين من أكثر المواد المخدرة المنتشرة، مؤكدا استجابة الأطفال لجهود الصندوق في قرى «حياة كريمة»، خاصة في ظل الاعتماد على وسائل جذب كالألعاب والأراجوز.

وأوضح أن مخدر الحشيش والترامادول الأكثر تداولا بين الفتيات اللاتي تعاني من الإدمان.

وأشار إلى وجود مراكز لعلاج المدمنين في المحافظات بالمجان، إضافة إلى منح قروض للمتعافين لتأسيس مشروعات بإجمالي 5.5 مليون جنيه حتى الآن.

وكشف عسكر أن شروط منح القروض تشمل مرور فترة معينة من التعافي، والالتزام بالبرنامج العلاجي، إضافة إلى إجراء عدد من الفحوصات الطبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

قناة الأهلي: هدف «أفشة» سبب معاناة بندق والزملكاوية .. فيديو

قناة الأهلي: هدف «أفشة» سبب معاناة بندق والزملكاوية .. فيديو

«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)

«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)