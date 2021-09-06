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ليبيا.. محادثات قبلية لتسليم رفات "القذافي"

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ليبيا.. محادثات قبلية لتسليم رفات "القذافي" ليبيا.. محادثات قبلية لتسليم رفات "القذافي"
إطلاق سراح شخصيتين من نظامه

ليبيا.. محادثات قبلية لتسليم رفات

ذكر مصدر أمني في مدينة سرت الليبية، اليوم (الاثنين)، أن وجهاء مدينة مصراتة تواصلوا مع قبيلتي القذاذفة والمجابرة، لتسليم رفات الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، ونجله المعتصم، وأبو بكر يونس وزير الدفاع وأحد رفاق "القذافي".

وبين المصدر أنه أفرج عن منصور ضو واللواء ناجي حرير، اللذين كانا ينتميان لنظام "القذافي"، إثر تفاهمات بين أعيان قبيلة القذاذفة وأعيان مدينة مصراتة خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن "ضو و"حرير" أفرج عنهما من أحد سجون مصراتة بالقاعدة الجوية بالمدينة، ووصلا إلى مدينة سرت التي ينتميان لها، وفقاً لوسائل إعلام ليبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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