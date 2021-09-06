أخبار عاجلة

الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة وادي الفرع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1433 إصابة جديدة بكورونا -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة -
جائحة كوفيد-19 أعادت تأكيد أهمية تعليم المجالات العلمية -
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية -
نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بقلب الرياض.. "إتقان العقارية" تطرح "برج طريق الملك فهد" كفرصة استثمارية تجارية مكتبية

Print
بقلب الرياض.. "إتقان العقارية" تطرح "برج طريق الملك فهد" كفرصة استثمارية تجارية مكتبية بقلب الرياض.. "إتقان العقارية" تطرح "برج طريق الملك فهد" كفرصة استثمارية تجارية مكتبية
يضم 26 مكتبًا مهيأة كمقرات للشركات الكبرى والوكالات وبموقع استراتيجي

بقلب الرياض..

أعلنت شركة إتقان العقارية إطلاق حملتها التسويقية لبيع "برج طريق الملك فهد " كفرصة للمستثمرين بقلب الرياض النابض، والذي يقع على أهم الطرق الحيوية، على طريق الملك فهد وتقاطع طريق الوشم، وتقدر مساحته الإجمالية بـ 1,256.46 مترًا مربعًا، ويضم بين جنباته مكاتب مميزة مهيأة للوكالات العالمية وبموقع استراتيجي يتوسط الحركة التجارية وبجوار المنشآت الحكومية والخدمية.

وأوضحت "إتقان العقارية" في بيان صحفي لها أن البرج يحتوي على معرض كبير تزيد مساحته على 500 متر مربع و26 مكتباً موزعة على ميزانين وسبعة أدوار وملاحق علوية، حيث تقدر القيمة التأجيرية الحالية بـ 1,054,950 ريالًا، كما سترتفع قيمته التأجيرية بعد اكتمال التأجير إلى 2,300,000 ريال نظراً لاحتوائه على مكاتب وبمساحات متفاوتة تؤهله ليكون مقراً للشركات الكبرى والوكالات التجارية .

كما يميز البرج ويجعله محط الأنظار قصر عمر بنائه الذي لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً وبطرازه المعماري المتواكب مع موقعه، ويقام عليه برجا جوال مؤجران لشركتي الاتصالات وزين، وتقدر قيمتهما التأجيرية السنوية بـ 220 ألف ريال بعقود طويلة المدى .

ودعت "إتقان العقارية" المستثمرين الراغبين في الشراء والاستثمار، للتواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني (Etqaan.sa) أو بالاتصال على خدمة العملاء على الرقم (920001019) و (0539962000)أو الجوال(0500106030)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تعلق على الكشف عن الوثائق المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر

السعودية تعلق على الكشف عن الوثائق المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر

وزير الخارجية: السعودية بعيدة كل البعد عن التورط في 11 سبتمبر

وزير الخارجية: السعودية بعيدة كل البعد عن التورط في 11 سبتمبر