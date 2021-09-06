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وكالة: انقلابيو غينيا يعلنون إعادة فتح المطارات واستئناف الرحلات التجارية والإنسانية

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وكالة: انقلابيو غينيا يعلنون إعادة فتح المطارات واستئناف الرحلات التجارية والإنسانية وكالة: انقلابيو غينيا يعلنون إعادة فتح المطارات واستئناف الرحلات التجارية والإنسانية

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أعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في غينيا مطلع الأسبوع، إعادة فتح المطارات، والسماح للرحلات التجارية والإنسانية فقط.

وجاء الإعلان على لسان ناطق باسم لجنة التجمع الوطني والتنمية (سي.إن.آر.دي.) عبر التلفزيون الوطني صباح الإثنين، حيث قال: «استئناف الرحلات التجارية والإنسانية فقط وبالتالي يمكن لجميع شركات الطيران استئناف أنشطتها مع مراعاة الإجراءات الإدارية في هذا الشأن».

كما دعا المتحدث عناصر الأمن الرئاسي للانضمام «إلى مجموعة التدخل السريع كيه إم 36 على الفور، وإلا فإن عملية (بحث) شامل سوف تجرى في كل أرجاء الأراضي الوطنية».

وسعى القادة العسكريون الجدد في غينيا إلى إحكام قبضتهم على السلطة بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، ووجهوا تحذيرات للمسؤولين المحليين- بمن فيهم الوزراء ورؤساء المؤسسات- من أن رفض الظهور في اجتماع يعقد اليوم الإثنين سيعتبر عملا من أعمال التمرد ضد المجلس العسكري.

وبعد إعادة الدولة الواقعة غربي أفريقيا إلى الحكم العسكري للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، قال المجلس العسكري إنه سيتم استبدال حكام الأقاليم في غينيا بقادة إقليميين.

المصرى اليوم

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